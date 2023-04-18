Упростить международные комбинированные перевозки планируют тюркские государства

Разработан проект закона "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств" сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан договариваются об упрощении процедуры международных комбинированных перевозок.

В частности, прилагают усилия для обеспечения стыковочных и транзитных услуг на железнодорожных линиях, соединяющих территории государств, в том числе для международных контейнерных блок-поездов "РО-ЛА" (контрейлерные перевозки дорожных транспортных средств на железнодорожных платформах), "РО-РО" (перевозка автомобильных транспортных средств на судне), фидерных судов и железнодорожно-паромных операций.

Кроме того, предусматривается предварительный обмен информацией для ускорения таможенных процедур для поездов, въезжающих на территорию их государств. Условия и процедура такого предварительного обмена должны быть определены Совместным комитетом.

Также говорится, что для облегчения и поощрения комбинированных перевозок может быть выдано специальное разрешение на транзит для дорожных транспортных средств, участвующих в комбинированных перевозках через Каспийское море, на условиях, которые будут определены Совместным комитетом.



Кроме того, для облегчения выдачи виз водителям транспортных средств, участвующих в международных комбинированных перевозках, стороны осуществляют упрощенную выдачу многократных въездных виз в соответствии с национальными законодательствами государств.



Вместе с тем предусматриваются поощрения и меры по внедрению цифровых технологий в отношении процедур во время перевозки грузов. Такие меры должны быть разработаны Совместным комитетом.

Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств было совершено в Самарканде 11 ноября 2022 года.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.

Ранее на НПА был размещен проект закона "О ратификации Соглашения о создании упрощенного таможенного коридора между правительствами государств – членов Организации тюркских государств".

Соглашение предусматривает создание упрощенного таможенного коридора – это электронная система, направленная на заблаговременный обмен информацией о товарах, перевозимых в торговле между тюркскими государствами, открытая для использования на добровольной основе и которая может использоваться на всех видах транспорта.



