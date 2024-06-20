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Тюркские государства упростят международные комбинированные перевозки

Казахстан, тюркские государства, перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 10:26 Фото: pixabay
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 20 июня 2024 года ратифицировали соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств-членов Организации тюркских государств. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Представил документ депутат Сената Амангелди Нугманов. Он сообщил, что целью соглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами- членами Организации тюркских государств.

"Соглашение способствует развитию современных систем железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, обеспечению предварительного обмена информацией для ускорения прохождения поездами таможенных процедур, а также внедрению цифровых технологий в отношении грузов", – подчеркнул сенатор.

Отмечается, что закон позволит упростить процедуры международных комбинированных перевозок, а также увеличить объемы перевозок грузов между государствами-членами Организации тюркских государств, выполняемых автотранспортом, железнодорожным и морским транспортом.

Депутаты Сената сегодня также ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках.

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