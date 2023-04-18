Отцы и дети: реально ли молодежи Казахстана встать на ноги без помощи родителей

В Казахстане стало аксиомой, что взрослые жертвуют пенсионными сбережениями, дабы помочь своим детям. Но деньги не любят безответственности – и это тоже аксиома. Zakon.kz выяснял у казахстанцев, что они думают о сбережениях и финграмотности.

Молодое поколение, в возрасте 18-26 лет, оканчивает университет и начинает свою карьеру в период инфляции. По данным Bankrate, поколение Z считает, что люди должны начинать оплачивать счета в более позднем возрасте, чем старшее поколение. По этой причине большинство откладывают финансовую грамотность и независимость.

Мнение родителей: дети должны научиться бережно относиться к деньгам

Асия Бахытова – мать троих детей. Она считает, что финансовую грамотность детям нужно прививать с детства: планирование бюджета, умение распоряжаться деньгами, правильно оплачивать счета, инвестировать и откладывать деньги на депозиты. Женщина обучает своих детей самостоятельно. Это несложно, говорит она, главное – нужно показывать на примере.

"Я даю своим детям на карманные расходы на неделю. Они должны растянуть эту сумму на 7 дней. Раньше было такое, когда малыши всю сумму в один день тратили. Но, когда поняли, что у них теперь нет денег, ситуация больше не повторилась. Также они ходят на продленку. И это они оплачивают сами, то есть, я им даю деньги, и они сами расплачиваются. Если ребенок потратит средства на что-то другое, на игрушку, например, мы не наказываем, а говорим, что продленку они теперь должны будут оплатить из своих карманных расходов. Они копят и оплачивают", – рассказала Асия Бахытова.

Женщина уверена, что самое главное заключается в том, чтобы дети поняли, что деньги кончаются и тратить их сразу полностью нельзя.

"Они должны научиться откладывать с детства", – говорит Асия Бахытова.

Мнение студента: Я обеспечиваю себя с 15 лет

Студентка 3 курса Динара Абдиханова рассказала, что начала финансово обеспечивать себя еще в подростковом возрасте. Жительница Шымкента прошла курсы SMM и начала предлагать свои услуги блогерам. Через год появился стабильный доход. За это время девушка освоила финансовую грамотность, чтобы почувствовать вкус финансовой независимости. Динара считает: чем раньше начнешь зарабатывать, тем лучше.

"Я обеспечиваю себя с 15 лет. Когда только появились первые деньги, конечно, я все тратила до конца. Покупала подарки родным, себе. А в середине месяца я уже оставалась без денег. Потом научилась правильно распределять деньги. Было сложно, конечно, но со временем я научилась подавлять в себе внутренний голос, который просит меня купить ненужную вещь. Я, конечно, сейчас не могу позволить себе квартиру или машину. Но учебу оплачиваю сама, расходы покрываю свои самостоятельно. Живу временно с родителями, планирую скоро съехать", – рассказала студентка Динара Абдиханова.

Мнение школьника: Родители должны содержать детей до окончания университета

А вот у школьников мнение чуть иное. Ученик 11 класса Самат Улугбек считает, что родители должны содержать своих детей до окончания университета. Таким образом, по мнению Самата, у человека будет возможность получить качественное высшее образование. Парень считает, что если студент будет совмещать учебу с работой, это скажется на его будущем.

"Обеспечить себя жильем и машиной после 30 должен каждый. Но пока студент обучается, думаю, он должен жить с родителями за их счет. Потом, когда он окончит университет, он уже будет обеспечивать себя самостоятельно. Работать и учиться одновременно – это сложно. Студент будет часто пропускать пары, ведь у нас нет хороших вакансий для молодых без образования. Поэтому у него будет плохая успеваемость или ему будет грозить отчисление", – отметил школьник Самат Улугбек.

Мнение социолога

Социолог Жанар Джандосова считает, что казахстанские родители чаще жертвуют своими сбережениями, чем американские. По словам эксперта, в Казахстане родители могут потратить пенсионные накопления на жилье, либо авто для своих детей. Чаще всего сбережения также уходят на свадебные расходы, бытовую технику и новые смартфоны детей или же внуков.

"Я думаю, что у нас такая культура и мы помогаем своим детям для того, чтобы те встали на ноги. У нас это очень сильно выражено и больше всего в сельских регионах, нежели в городе. Сельские родители буквально отдают последние деньги своим детям. Могут продать и свое жилье ради того, чтобы у ребенка в городе была своя квартира". Жанар Джандосова

В развитых странах, по словам социолога, родители чаще всего привязывают к себе детей финансово специально, чтобы в старости не остаться в одиночестве. В Казахстане, по мнению эксперта, большую роль играет экономический фактор. Высокий уровень инфляции не дает молодому поколению вырасти в доходе. Первоначальный взнос за жилье, автомобиль, либо оплата высшего образования для многих молодых людей является серьезной проблемой.

"Фактически молодежь у нас не может позволить себе первоначальный взнос, чтобы потом взять ипотеку на жилье или машину. Поэтому закономерно, что родители в Казахстане помогают детям встать на ноги. Помощь ребенку – это достаточно разумное решение и в нашей культуре вполне приемлемо. В целом, это довольно здоровая ситуация, когда ребенок ощущает эту помощь, а как только он встает на ноги, он немедленно начинает помогать своим родителям. Я знаю очень много семей, где именно такая ситуация наблюдается", – Жанар Джандосова, социолог.

Впрочем, по мнению эксперта, финансовая помощь родителей своим детям может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Поэтому молодым родителям социолог советует приучать детей к финансовой грамотности с детства.

"С одной стороны, помощь родителей помогает молодым людям достичь своей цели быстрее и легче. С другой стороны, слишком много поддержки может привести к иждивенчеству и безответственности. Также могут возникнуть проблемы, когда молодые люди становятся непривлекательными для потенциальных партнеров из-за своего нежелания решать финансовые вопросы. Финансовой грамотности детей лучше приучать с 5-6 лет. Когда детям нужно давать карманные деньги, чтобы они учились откладывать, чтобы не воспитывать в них дух расточительства". Жанар Джандосова

В заключение напомним, что согласно социсследованию, проводимому в 2022 году ЕНПФ, лишь 35,63% из 3 тыс. респондентов вообще не интересуются собственными накоплениями, считая это ответственностью сторонних организаций (правительства, ЕНПФ и т.д.) или государства в целом.

Впрочем, если говорить о финансовой грамотности, то ее уровень в целом растет. По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в период с 2020 по 2022 год уровень финансовой грамотности населения РК вырос с 39% до 40,2%. По данным опроса, 47,9% респондентов ведут семейный бюджет лично. Совместное распоряжение финансами семьи характерно чаще гражданам 18-29 лет (25,9%). Однако при этом 12,6% респондентов из числа молодых людей отмечали, что "живут одним днем". Возможно, это в большей степени связано с отсутствием или низким уровнем заработка, отсутствием опыта работы или занятостью учебным процессом.