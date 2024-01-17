Как финансовая безграмотность родителей может отразиться на будущем детей

Большинство родителей желают своим детям достатка и благополучия. Однако отсутствие финграмотности у родителей может привести к обратному результату. Как финансовая неграмотность родителей может отразиться на будущем и как воспитать финансово образованных детей – в материале Zakon.kz.

Умение управлять деньгами и разумное потребление – важные элементы финансового благополучия. И осваивать эти навыки нужно не только взрослым, но и детям. Эксперты уверены, что финансовая грамотность родителей напрямую может влиять на будущее благосостояние детей.

"Родители, которые обладают хорошими финансовыми навыками, передают свои знания и ценности детям. Через образ жизни, общение и личный пример", – говорит эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина. Но это работает и в другую сторону.

"Очень часто бывает, что родители приводят детей на курсы по финансовой грамотности. Ребенок проходит курсы, но потом перестает делать все то, чему его научили. Так происходит, если в семье нет правильных навыков обращения с деньгами. Даже если ребенок учится финграмотности, то после смотрит на своих родителей, которые совсем не умеют обращаться с финансами, и постепенно забывает правила финграмотности, снова начинает копировать поведение родителей". Венера Жаналина

В таких случаях очень важно, чтобы родители учились финансовой грамотности вместе с детьми.

Несмотря на то, что дети часто говорят, что не будут поступать так же, как их родители, отношение родителей к деньгам и какие-то финансовые привычки могут передаваться ребенку фактически бессознательно, отмечает эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова. Например, если отец привык хранить деньги в носках или банках, то у ребенка тоже может сохраниться подобная привычка. Методы управления деньгами, которые использовала мать, у детей в большей степени могут остаться такими же.

Поэтому даже на тренингах по финансовой грамотности эксперт рекомендует взрослым слушателям освоить необходимые навыки управления финансами если не для себя, то хотя бы ради детей.

Главные ошибки родителей

Одной из главных ошибок, связанных с деньгами, которую родители допускают в отношении детей, – это постоянная похвала и порой необоснованное денежное поощрение, считает эксперт. То есть, когда ребенка вознаграждают финансово даже за обязательства, которые он должен выполнять и без денег.

"Когда у ребенка психологически закладывается постоянное желание, чтобы его хвалили или оценивали денежно, то всякая внутренняя мотивация пропадает и остается только внешняя мотивация, что тоже может достаточно негативно сказаться на его будущем". Акжунис Брасилова

Кроме этого, детям насаживается достаточно много негативных денежных убеждений, которые мешают в будущем. Например, если ребенку говорят, что денег нет, или родители используют фразы вроде "ты думаешь, что я эти деньги печатаю" или "деньги не растут на деревьях", то он начинает думать, что деньги – это плохо, от них зависит настроение, что денег всегда будет не хватать или их мало. И нужно будет приложить огромное количество усилий и труда, чтобы их заработать.

Эксперты подчеркивают, что негативно на детях может отразиться и отсутствие финансовых разговоров с детьми или табуирование тем, связанных с деньгами.

"Например, дети могут уже быть подростками, но родители все еще стараются оберегать их от каких-то проблемных вопросов о деньгах. Допустим, если семья испытывает финансовые трудности, но от ребенка это скрывается. Дети продолжают свободно тратить карманные деньги, не зная о ситуации в семье". Венера Жаналина

Впоследствии умалчивание таких проблем принесет будущим взрослым больше вреда.

"Даже если у вас есть долги и иные трудности, то чем раньше вы подготовите ребенка к реальной жизни, тем легче будет ему самому. Нежели вы будете постоянно скрывать от него проблемы, долги, вопросы семейного бюджета, пытаясь его огородить. Этим вы сделаете только хуже, потому что, когда ребенок вырастет, он будет абсолютно не готов и не приспособлен к жизни", – добавила Акжунис Брасилова.

Какие финансовые привычки необходимо исправить взрослым

Венера Жаналина говорит, что родителям нужно работать в первую очередь над собственной финансовой грамотностью. Если ребенок будет видеть, что родители много покупают в кредит, постоянно пользуются кредитными картами, это может негативно отразиться на нем. Родителям в этом случае следует пересмотреть свои привычки и ввести правило бюджетирования и управления долгами.

"Конечно, родители сами должны вести бюджет и демонстрировать это своему ребенку. Допустим, какие существуют траты, и особенно те, которые будут интересны ребенку. Например, сколько он получает карманных денег или какая сумма была потрачена на те вещи, которые он хотел". Венера Жаналина

Постепенно, наблюдая за тем, как родители управляют бюджетом, ребенок и сам начнет его вести. Полезным для родителей будет создать финансовую цель, к примеру – накопить на дорогостоящую технику. И ребенку, если это позволяет возраст, также следует быть в курсе этого.

Как воспитать финансово грамотного ребенка

Венера Жаналина советует вовлекать ребенка в семейные финансовые дела в соответствии с его возрастом. Например, если он хочет игрушку, которую вы не можете себе позволить, то следует не просто отказать ему, а объяснить ваше решение и сообщить, что вы будете готовы ее купить, когда для этого наступит благоприятная финансовая ситуация, либо что вы внесете эту покупку в бюджет.

"Желательно давать деньги детям не по требованию, а, скажем, на неделю, чтобы они учились планировать. Также следует объяснять ребенку, что кредиты бывают хорошие и плохие. Условно, хороший – это образовательный кредит. Плохой – это чаще всего потребительский кредит. Предположим, когда в семье и без того есть много техники, но внезапно мама или жена захотела весьма дорогостоящий модный фен вместо более бюджетной, но не менее качественной модели". Венера Жаналина

Также важно создавать хорошие образцы для подражания. Даже если родители на данный момент не могут показать пример правильного финансового поведения, можно поставить в пример другого человека, которому удалось решить финансовые проблемы и достичь успеха благодаря дисциплине.

Эксперт также рекомендует поощрять стремление ребенка сберегать и инвестировать. Для детей постарше даже можно использовать приложения для инвестиций, объяснять, что такое ценные бумаги и как они работают.

"Ребенка можно познакомить с основными принципами инвестирования и понятием риска. Рассказать, что чем больше доходность, тем выше риски, и наоборот, чем меньше риска, тем ниже доходность". Венера Жаналина

Главная задача – сформировать у детей финансовую ответственность и самостоятельность и не пытаться подстелить для ребенка "соломку", советует эксперт.

Создание финансовой свободы и поощрение самостоятельности

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова уверена, что построить финансовое будущее правильно человек может независимо от семьи. Все зависит лишь от желания и мотивации, а также усердия и соблюдения дисциплины. Тем не менее родители могут сделать существенный вклад в будущий финансовый успех своего ребенка заранее.

К примеру, не решать за него, как использовать подаренные деньги, а предоставить ему право выбора или обсудить, на что он хотел бы их потратить.

"Когда вы их забираете деньги у ребенка, то формируется убеждение, что деньги ему не нужны, потому что их все равно отберут. Не формируйте их. Конечно, сложно этого избежать, но нужно стараться дать ребенку возможность самому выбирать и развиваться, совершать те или иные ошибки, не пытаясь за него полностью все решить, чтобы в конечном счете он смог самостоятельно реализовываться в этой жизни". Акжунис Брасилова

При этом обучать ребенка финансовой грамотности необходимо уже с 3-4 лет, когда он начинает понимать, что такое деньги.

Эксперт заключила, что по мере возможности нужно помогать детям становиться самостоятельными личностями, позволять им самим принимать решения. Естественно, помогая, поддерживая, но не осуждая и не оценивая по каким-то мелочам. И каждый раз давать ребенку возможность проходить тот или иной путь самостоятельно.