Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог назвала напитки, которые помогают сжигать жир

диетолог Фото: pexels
О том, какие напитки помогают сжигать жир и ускоряют метаболизм, рассказала врач-диетолог Марият Мухина, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила, что полезно пить кофе или какао, но без добавок. Эти напитки снижают аппетит.

Также огромную пользу для организма несет сок квашеной капусты. Благодаря полезным бактериям и витаминам этот ферментированный продукт улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ. В нем содержится большое количество антиоксидантов. Содержащийся в соке витамин С активирует обменные процессы.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на лекарственный напиток из барбариса. В нем содержится алкалоид, снижающий уровень глюкозы в крови.

Кроме того, в обычную воду можно добавить куркуму. Получится метаболизирующий напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, пишет Life.ru.

С каких продуктов лучше начинать свой день, рассказала диетолог. 

Читайте также

Как сохранить сексуальность после 50 лет, рассказала эксперт

Астролог озвучила гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака

С каких продуктов лучше начинать свой день, рассказала диетолог

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления