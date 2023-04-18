Диетолог назвала напитки, которые помогают сжигать жир

О том, какие напитки помогают сжигать жир и ускоряют метаболизм, рассказала врач-диетолог Марият Мухина, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила, что полезно пить кофе или какао, но без добавок. Эти напитки снижают аппетит.



Также огромную пользу для организма несет сок квашеной капусты. Благодаря полезным бактериям и витаминам этот ферментированный продукт улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ. В нем содержится большое количество антиоксидантов. Содержащийся в соке витамин С активирует обменные процессы.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на лекарственный напиток из барбариса. В нем содержится алкалоид, снижающий уровень глюкозы в крови.

Кроме того, в обычную воду можно добавить куркуму. Получится метаболизирующий напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, пишет Life.ru.

С каких продуктов лучше начинать свой день, рассказала диетолог.

