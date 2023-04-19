Поддержка олигархов или спасение отрасли: зачем нужен запрет на ввоз зерна автотранспортом

Запрет ввоза зерна в Казахстан автотранспортом породил споры о его необходимости. Кто-то считает, что Казахстан опоздал с этим запретом. А кто-то – что он поддерживает лишь крупных олигархов. Подробности – в материале Zakon.kz.

Запрет на ввоз пшеницы в Казахстан автотранспортом вступил в силу 11 апреля. Вице-министр Ербол Тасжуреков заявил, что в 2022 году в стране собран рекордный урожай этого зерна, но есть проблема "серого" импорта.

В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что последние несколько лет отечественный рынок зерна терпит убытки из-за контрабандного ввоза пшеницы из приграничных стран. По данным отраслевых ассоциаций, объемы "серого" импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов. Влияет это и на падение цен на зерно. По данным МСХ, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тыс. тенге до 80-85 тыс. тенге за тонну.

В основном нелегальное зерно ввозят в страну через Павлодарскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области из России. Груз без уплаты НДС оформляют на крестьянские хозяйства и без уплаты транзитного тарифа его направляют в Афганистан и страны Центральной Азии. Одно ТОО за год может незаконно экспортировать более 8 тыс. тонн на сумму свыше 1 млрд тенге.

Запрет, мягко говоря, припоздал!

Оказалось, что этого запрета ждали давно, еще в прошлом году. Об этом упомянул депутат партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров на одном из пленарных заседаний Мажилиса.

"В 2022 году урожай зерна в России составил рекордные 153 млн тонн. По состоянию на 1 января 2023 года объем запасов в РФ на 44% больше, чем годом ранее. По заявлениям российского Минсельхоза: "Экспорт – лучший механизм снятия излишков". В такой ситуации привлекательным рынком для российского зерна становится Казахстан, куда, по оценкам экспертов, по "серым" схемам было завезено порядка 2 млн тонн зерна. Контрабанду в основном перевозили автомобилями, без какого-либо учета и документации. Введенный буквально вчера запрет, мягко говоря, "припоздал", ведь 2 млн тонн зерна уже завезли!" Айдарбек Ходжаназаров

Ущерб терпит не только государство, но и фермеры. И депутат винит в этом "бездействие" государственных органов. На фоне ослабления рубля цена на российскую пшеницу в валюте стала ниже, даже с учетом доставки товара в Казахстан. Она не превышает 80 тыс. тенге за тонну, что равняется себестоимости казахстанского зерна. В итоге отечественные зернопроизводители терпят убытки, и все это в преддверии посевной.

Ходжаназаров направил депутатский запрос, адресованный премьер-министру Алихану Смаилову, где в качестве системной меры предлагает принять новый закон "О зерне" и утвердить правила трансфертного ценообразования. Среди предложений также:

Правительству провести переговоры с КНР для снятия всех барьеров в перевозке зерна и муки через Алашанькоу;

расширить рынки сбыта зерна и муки в сторону Ближнего Востока;

провести закуп зерна в госрезерв в объеме не менее 1 млн тонн;

рассмотреть инструменты реструктуризации долгов фермеров, чтобы провести следующую посевную кампанию без срывов.

"Правительство сделало большую ошибку"

Иного мнения придерживается агроэксперт, руководитель национального агрохолдинга "Шолпан-Ата" Алмасбек Садырбаев.

"Ходжаназаров выступал на эту тему, потому что это его личный бизнес. Я против запрета. Все должно оставаться открыто, как есть. Из-за запрета мы к себе на рынок не пускаем дешевое зерно, соответственно дальше – муку. Вообще, любой бизнес нужен, чтобы у наших потребителей были продукты по доступной цене, в данном случае – хлеб, корма. Сейчас цена российского зерна в районе 50-60 тыс. тенге, а агро-олигархам, крупным игрокам необходимо по 120 (тыс. тенге) продать". Алмасбек Садырбаев

Он считает, что запрет вовсе не защищает простых казахстанских фермеров. Все они сдали свое зерно еще осенью прошлого года. Сейчас на складах зерно лежит только у крупных игроков или трейдеров, которые "завезли дешево и теперь пытаются на внутреннем рынке поднять цену и продать дороже". Но сейчас попали под полный российский демпинг.

"Этот запрет нужен был, чтобы защитить интересы определенного узкого круга трейдеров. Это зерно мимо нас будет проходить по дешевой цене в тот же самый Узбекистан. И ничего мы не сделаем. Просто в Узбекистане будут гораздо дешевле хлеб и корма. А в Казахстане будет дороже. Вот чего добились. Оставили без работы, я думаю, десятки тысяч водителей КАМАЗов, которые занимались перевозкой. И они кормили свои семьи. Опять это какое-то социальное напряжение, возмущение, камень в огород правительства. Нельзя было правительству идти на поводу у агро-олигархов". Алмасбек Садырбаев

Более того, запрет, по мнению Садырбаева, не остановит демпинг. А все потому, что российское правительство поддерживает и субсидирует свою отрасль на 12% от ВВП. Это в три раза больше, чем в Казахстане. Поэтому Казахстан никогда не сможет конкурировать с Россией, такая же ситуация с Беларусью. Чтобы решить проблему с зерном, считает агроэксперт, фермеры должны честно раскрыть, какова себестоимость тонны зерна. Исходя из своего опыта, Алмасбек Садырбаев предполагает, что себестоимость тонны примерно 55-60 тысяч тенге. Если добавить маржу 20-25%, то получится около 72 тысяч. Если взять эту цифру как пример, то поддержка от государства должна оказываться фермеру в случае, если цена на рынке падает ниже этой суммы. Если цена выше – то так называемая ценовая поддержка приостанавливается.

"Во всем мире, чтобы в форс-мажорных ситуациях фермер не обанкротился, государство так поддерживает. А не барьерами на завоз. МСХ сделало большую ошибку. Рынок будет стагнировать. Демпинг не только зерна, но и яиц, молока, мяса птицы, говядины будет сбивать цену на внутреннем рынке. Это хорошо для потребителей, но плохо для отечественных сельхозтоваропроизводителей. На этот случай МСХ должно пересмотреть меры поддержки, чтобы сохранить нашего отечественного сельхозтоваропроизводителя". Алмасбек Садырбаев

Уходить от зерна

Независимый директор ассоциации "Верховный совет крестьян" Кирилл Павлов вовсе считает, что стране пора сместить акцент с зерна на другие культуры.



"Зачем сейчас мы пытаемся бороться с последствиями, если причины мы не побороли? Нам надо кардинально менять отрасль и уходить вообще от пшеницы. Если мы не можем реформировать отрасль, делать конкурентоспособной, то надо уходить от этого. Земли достаточно. На пшенице свет клином не сошелся, есть куча других маржинальных культур". Кирилл Павлов

В своем Telegram-канале он пишет, что по площадям посевов Казахстан сравним с Канадой, Пакистаном, Ираном, РФ и Индией. А вот по урожайности уже другое соседство – Ангола, Камерун, Бутан, Сомали, Руанда, Конго, Мозамбик, Бурунди и Малави.

"Теперь другой анализ. На ось Х нанесем объемы производства, а на ось Y – урожайность (чтобы не усложнять с площадями посевов), и что мы видим? Пшеница ушла далеко вправо, но очень сильно внизу – да, объемы есть, но на них уходит грандиозная площадь посевов". Кирилл Павлов

Если исключить пшеницу из графика и посмотреть на остальные культуры, то картофель – однозначно чемпион. Бахчевые, помидоры и огурцы, лук и морковь – высокоурожайные и, в большинстве своем, маржинальные культуры. Кукурузу и подсолнечник Павлов называет новым биткоином, "хоть и есть вопросы к МСХ по пошлинам на семечку".

"Но нам бы приподнять урожайность, грубо говоря, "двинуть вверх" по графику, и тогда было бы намного интереснее. Или высокоурожайные "двинуть вправо" по графику, увеличив площади посевов. Да, бесспорно, у нас зона рискованного земледелия, плохой климат, нет выхода к морю и все такое, но разве в Пакистане более мягкие условия для АПК? Или это оправдание урожайности нашей пшеницы на уровне Эритреи?" Кирилл Павлов

Решение было взвешенным

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства заверил, что решение по запрету было взвешенным.

"Решение было принято межведомственной комиссией. И обоснования причин ввода запрета были полностью даны, не раз и в СМИ предоставлялись. Конечно, это было взвешенное решение. У любого решения бывают как сторонники, так и противники. Но в данном случае, я думаю, это решение было взвешенным и правильным. Абсолютно нет речи (о том, что запрет поддерживает лишь олигархов. – Прим. ред.)". Ербол Карашукеев

А диверсификация, по его мнению, уже идет в Казахстане. Из года в год увеличиваются объемы масличных культур и плодоовощной продукции, отметил министр.

"Но для этого нужно время. Поэтому у нас есть планы, мы по ним движемся. Для масличных переработку нужно делать, севообороты выправлять, диверсификацию реальную делать. Я думаю, мы к этому идем, что сами фермеры, учитывая цены, которые есть на рынке, будут регулировать объемы". Ербол Карашукеев

Он заверил, что министерство готово помогать и стимулировать фермеров к диверсификации и переходу на более рентабельные и необходимые культуры.

Сам министр заявил, что экспертов с разными мнениями много. И это действительно так – решение о запрете ввоза зерна автотранспортом вызвало критику как у его сторонников, так и у противников. Однако нет гарантии, что даже после принятия этого решения Минсельхоз будет рапортовать о победе над незаконным импортом. А как этот спорный запрет повлияет на отрасль, покажет время.