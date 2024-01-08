Запрет на ввоз в Казахстан праворульных авто прокомментировали эксперты

Эксперты заявили, что запрет на ввоз праворульных автомобилей в Казахстан – это обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и строительства Казахстана подписал приказ от 29 декабря 2023 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления".

"Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", – говорится в документе.

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Эксперты Казахстанского автомобильного союза считают, что такой запрет способствует поддержанию стандартов безопасности на дорогах, более того, это мировая практика, учитывая, что в Казахстане движение официально регламентировано по правой стороне. Это стандартное правило для обеспечения порядка и безопасности на дорогах. Владельцы автомобилей с праворульным управлением сталкиваются с трудностями при соблюдении дорожных правил и взаимодействии с другими участниками движения, в условиях, предполагающих правую сторону движения.

В целях обеспечения безопасности и единообразия дорожного движения в Казахстане правительство страны ввело запрет на ввоз автомобилей с праворульным расположением. Это решение принято по поручению главы государства от 1 сентября 2022 года и направлено на пресечение нелегальных каналов ввоза транспортных средств в страну.

Все эксперты подтверждают, что эксплуатация праворульных автомобилей обнаружила ряд недостатков, включая ограниченную информативность восприятия дорожных знаков и сигналов, несоблюдение правил посадки и высадки пассажиров, создание ограничений видимости при обгоне с выездом на встречную полосу движения, особенно на узких участках дорог и неправильное распределение светотеневой границы и углов установки фар, приводящее к ослеплению водителей встречных автомобилей при разъездах транспортных средств, а также плохое освещение правой обочины дороги, что влечет за собой риски для безопасности движения.

"Запрет на ввоз праворульных автомобилей в Казахстан – это необходимый и логичный шаг в обеспечении безопасности наших дорог. При отсутствии ограничений при ввозе праворульных автомобилей наши граждане приобретают такие автомобили и как следствие сталкиваются с проблемой эксплуатации таких транспортных средств, что невозможно реализовать законным способом. Введенный запрет направлен на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности дорожного движения в стране", – подчеркнула президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.

Приказ вводится в действие с 16 января 2024 года.