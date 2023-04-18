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Айжулдыз Адайбекова перевоплотилась в русалку

фотосессия Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
Казахстанская певица Айжулдыз Адайбекова, дочь актрисы Жанар Айжановой, выложила серию фотографий в Instagram, на которых она позирует в образе русалки, сообщает Zakon.kz

Айжулдыз Адайбекова подписала фотографии так: "На ифтар русалку заказывали?"

Подписчики отреагировали на публикацию:

  • "А зачем на ифтар Русалка?"
  • "Расцветай Джули, а мы всегда тебя поддержим".
  • "Не описать словами вашу красоту".
  • "Заверните, пожалуйста"
  • "Почему так красиво?"

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