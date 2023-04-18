Айжулдыз Адайбекова перевоплотилась в русалку

Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская певица Айжулдыз Адайбекова, дочь актрисы Жанар Айжановой, выложила серию фотографий в Instagram, на которых она позирует в образе русалки, сообщает Zakon.kz

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