Айжулдыз Адайбекова перевоплотилась в русалку
Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
Казахстанская певица Айжулдыз Адайбекова, дочь актрисы Жанар Айжановой, выложила серию фотографий в Instagram, на которых она позирует в образе русалки, сообщает Zakon.kz
Айжулдыз Адайбекова подписала фотографии так: "На ифтар русалку заказывали?"
Подписчики отреагировали на публикацию:
- "А зачем на ифтар Русалка?"
- "Расцветай Джули, а мы всегда тебя поддержим".
- "Не описать словами вашу красоту".
- "Заверните, пожалуйста"
- "Почему так красиво?"
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