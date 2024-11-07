Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жених Айжулдыз Адайбековой показал завораживающие кадры предложения руки и сердца

Возлюбленный Айжулдыз Адайбековой показал завораживающие кадры предложения руки и сердца, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 15:01 Фото: Instagram/saken_kagarov
Совсем недавно стало известно, что дочь казахстанской певицы Жанар Айжановой – актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова – стала невестой. Снимками романтического события поделился счастливый жених – экстрим-блогер Сакен Кагаров, который сегодня опубликовал видео, сообщает Zakon.kz.

7 ноября 2024 года возлюбленный Адайбековой опубликовал в своем Instagram завораживающие кадры предложения руки и сердца.

"Миссия выполнена", – лаконично подписал публикацию Кагаров.

Видео вызвало восторг у комментаторов, которые назвали Сакена и Айжулдыз – самой нежной и романтичной парой Казахстана. Они в очередной раз поздравили возлюбленных и пожелали им счастья:

  • "Как круто сняли".
  • "Сакеша молодец, Айжулдыз красавица".
  • "Самая нежная и романтичная пара Казахстана".
  • "Поздравляю вас, дорогие. Вы очень друг другу подходите".

4 ноября 2024 года стало известно, что дочери певицы Жанар Айжановой сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Экстрим-блогер Сакен Кагаров, как в романтичных фильмах, встал на одно колено перед Айжулдыз Адайбековой (актриса, модель и дизайнер) и предложил ей выйти за него замуж.

Кадры романтического события, которое произошло во время путешествия возлюбленных в Исландию, счастливый жених опубликовал в соцсетях.

Читайте также

Пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Дмитрия Маликова
Пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Дмитрия Маликова
Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями
Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями
Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан
Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан
Динара Халдарова
Исландия 2024 год Свадьбы Актеры Блогеры Казахстанский шоу-бизнес Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: