Жених Айжулдыз Адайбековой показал завораживающие кадры предложения руки и сердца
7 ноября 2024 года возлюбленный Адайбековой опубликовал в своем Instagram завораживающие кадры предложения руки и сердца.
"Миссия выполнена", – лаконично подписал публикацию Кагаров.
Видео вызвало восторг у комментаторов, которые назвали Сакена и Айжулдыз – самой нежной и романтичной парой Казахстана. Они в очередной раз поздравили возлюбленных и пожелали им счастья:
- "Как круто сняли".
- "Сакеша молодец, Айжулдыз красавица".
- "Самая нежная и романтичная пара Казахстана".
- "Поздравляю вас, дорогие. Вы очень друг другу подходите".
4 ноября 2024 года стало известно, что дочери певицы Жанар Айжановой сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Экстрим-блогер Сакен Кагаров, как в романтичных фильмах, встал на одно колено перед Айжулдыз Адайбековой (актриса, модель и дизайнер) и предложил ей выйти за него замуж.
Кадры романтического события, которое произошло во время путешествия возлюбленных в Исландию, счастливый жених опубликовал в соцсетях.