Жених Айжулдыз Адайбековой показал завораживающие кадры предложения руки и сердца

Совсем недавно стало известно, что дочь казахстанской певицы Жанар Айжановой – актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова – стала невестой. Снимками романтического события поделился счастливый жених – экстрим-блогер Сакен Кагаров, который сегодня опубликовал видео, сообщает Zakon.kz.

7 ноября 2024 года возлюбленный Адайбековой опубликовал в своем Instagram завораживающие кадры предложения руки и сердца.

"Миссия выполнена", – лаконично подписал публикацию Кагаров.

Видео вызвало восторг у комментаторов, которые назвали Сакена и Айжулдыз – самой нежной и романтичной парой Казахстана. Они в очередной раз поздравили возлюбленных и пожелали им счастья:

"Как круто сняли".

"Сакеша молодец, Айжулдыз красавица".

"Самая нежная и романтичная пара Казахстана".

"Поздравляю вас, дорогие. Вы очень друг другу подходите".

4 ноября 2024 года стало известно, что дочери певицы Жанар Айжановой сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Экстрим-блогер Сакен Кагаров, как в романтичных фильмах, встал на одно колено перед Айжулдыз Адайбековой (актриса, модель и дизайнер) и предложил ей выйти за него замуж.

Кадры романтического события, которое произошло во время путешествия возлюбленных в Исландию, счастливый жених опубликовал в соцсетях.