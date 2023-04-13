Беременная дочь Баян Алагузовой шокировала маму признанием о наручниках

Старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек – на своей странице в Instagram запустила новую рубрику "Было/Не было". Первым гостем стала мама блогера, сообщает Zakon.kz.

С одной стороны бумаги формата А4 Айсауле написала "Было", с другой – "Не было". Блогер подготовила два таких листка. Один из них она вручила матери.

Блогер объяснила звездной маме, что им будут задавать вопросы, на которые нужно коротко отвечать "Было" или "Не было".

На вопрос: "Я никогда не была в наручниках", Айсауле ответила: "Было", чем шокировала маму.

"Ужас! Когда такое было? Кошмар! Ужас какой!" – возмутилась Баян Алагузова, которая так и не дождалась от дочери деталей случившегося.

Продюсер ответила: "Было" на вопрос: "Меня никогда не отпускали полицейские из-за того, что меня узнали". При этом она сразу уточнила, что с ней просто хотели пообщаться или же сфотографироваться.

"Я – законопослушный человек, в отличие от некоторых", – подчеркнула Баян Алагузова, смотря на старшую дочь.

28 марта 2023 года Айсауле Бакытбек показала округлившийся живот. Фотографиями в интересном положении она поделилась в Instagram. Подписчики поздравили ее и пожелали легкой беременности. Некоторые приметили округлившийся живот еще на более ранних фото. Тогда поклонники и заподозрили, что старшая дочь Баян Алагузовой носит второго ребенка.

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8 апреля дочери Баян Алагузовой – Айару и Айсауле – опубликовали видео, в котором продюсер ответила на несколько интересных вопросов. В нем звездная мама и призналась, кто из дочерей является ее любимицей.