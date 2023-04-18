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Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте

Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте Фото: Zakon.kz
В Шымкенте врачи удалили гигантскую эхинококковую кисту из головного мозга ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, мальчик жаловался на постоянные головные боли. В результате обследования врачи диагностировали эхинококкоз головного мозга. 

Как рассказали врачи, из мозга извлекли около 10-15 ленточных червей. Сама киста разрослась до 15 см в длину и 10 в ширину.

Операция длилась два часа. Пациент пролежал два дня в реанимации, а после был переведен в палату. Спустя неделю мальчика выписали, сейчас он находится под контролем медиков.

"В апреле 10-летний мальчик поступил в городскую детскую клиническую больницу. В плановом порядке ребенку сделали операцию и удалили червеобразную кисту эхинококк. Диагноз выявили с помощью МРТ. У ребенка была головная боль", – рассказал врач-нейрохирург городской клинической детской больницы Самат Кокшикбаев.

Эхинококкоз головного мозга — это заболевание, обусловленное проникновением в мозг личинок эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. В зависимости от расположения проявляется головными болями, эпилептическими приступами, парезами, нарушением зрения, расстройством психики.

Ранее в Алматы из желудка 10-летнего мальчика извлекли почти килограмм волос и шерсти.

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Анастасия Стативкина
Шымкент
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