Тренерский штаб Фирузы Шариповой усилился чемпионом мира по боксу из России

Чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии IBF–2007/08, россиянин Дмитрий Кириллов вошел в состав тренерского коллектива казахстанской боксерши Фирузы Шариповой, которая в эти дни находится на УТС в России, сообщает Zakon.kz.

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Фируза Шарипова в рамках тренировочных сборов остановилась в Санкт-Петербурге, где готовится к предстоящим боям в ММА и на профессиональном ринге. Тренерский штаб Фирузы Шариповой сейчас очень солидный и возглавляет его Геннадий Машьянов, человек который подготовил знаменитого боксера Дмитрия Бивола, победившего мексиканца Сауля Альвареса. И вот на днях с казахстанской спортсменкой начал заниматься Дмитрий Кириллов, 44-летний экс-чемпион мира из Санкт-Петербурга.

Очередной поединок на профи-ринге Фируза Шарипова проведет 20 мая на родной земле, в городе Тараз, куда приедет чемпионка Малави – Рут Чисейл. Боксерши будут драться титул WBC Silver, а победительница этой встречи станет обязательной претенденткой на бой с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор из Великобритании.

Перед рандеву с Чисейл, Шарипова попробует свои силы в октагоне ММА, где ей будет оппонировать россиянка Илона Бондаренко. Этот бой состоится 29 апреля в Алматы, в рамках турнира Octagon 44.