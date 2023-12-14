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Боксерские перчатки подарил Токаеву чемпион мира по боксу

президент РК Фото: Акорда
Профессиональный боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы подарил Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки, сообщает Zakon.kz.

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Фотографию с подарком опубликовала Акорда.

Отметим, что вместе с боксером глава государства поддерживал национальную сборную Казахстана по футзалу во время матча со сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что казахстанская сборная по футзалу всухую обыграла сборную Нидерландов.

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Алимханулы Жанибек Токаев Касым-Жомарт Казахстан Нидерланды
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