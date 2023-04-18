В Алматы клещи укусили 100 детей

В Алматы в больницы обратились 182 человека, из них 100 детей по поводу присасывания клещей, сообщает Zakon.kz.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, что с начала эпидемического сезона 2023 года в медицинские организации города по поводу присасывания клещей обратились 182 человека, в том числе 100 детей до 15 лет (54,9%).

Она отметила, что всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, введен противоклещевой иммуноглобулин. В 2022 году было зарегистрировано 9 случаев клещевого боррелиоза, за истекший период текущего года случаев не зарегистрировано.

"С наступлением тепла просыпаются от спячки клещи, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Сезон активности клещей – с марта по октябрь, максимальный пик их активности приходится на май и июнь", – рассказала Асель Калыкова.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – трансмиссивное, природно-очаговое заболевание, вызываемое спирохетами рода боррелий. Заражение клещевым боррелиозом происходит при укусе инфицированным клещом. Боррелии со слюной клеща попадают в кожу и в течение нескольких часов размножаются, после чего они распространяются на другие участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы и др.). Боррелии в течение длительного времени (годами) могут сохраняться в организме человека, обусловливая хроническое и рецидивирующее течение заболевания. Инкубационный период составляет от 2 до 30 дней, в среднем – две недели.

Признаки заболевания

Характерным признаком начала заболевания является появление на месте укуса клещом покраснения кожи.

Красное пятно постепенно увеличивается по периферии, достигая 1-10 см в диаметре, иногда до 30 см и более. Форма пятна округлая или овальная, реже неправильная, так называемая клещевая мигрирующая эритема – единственный признак острого периода. Наружный край воспаленной кожи более красный, несколько возвышается над уровнем кожи.

Но чаще пятну сопутствуют другие проявления заболеваний: увеличение региональных групп лимфоузлов, недомогание, мышечные боли, боли в суставах и лихорадка, затем на четвертой неделе болезни (от 1 до 10 недель) появляются неврологические и сердечно-сосудистые осложнения. Больной клещевым боррелиозом для окружающих не заразен.

Лечение

Лечение клещевого боррелиоза проводится в условиях стационара. Без лечения болезнь прогрессирует, переходит в хроническое течение, а в ряде случаев приводит к инвалидности вследствие поражения нервной системы и суставов.

Собираясь на прогулку, в поход, на дачу или лесистую местность, важно соблюдать следующие правила:

надевать правильную одежду. Она должна быть светлой, чтобы клещи были заметны, и максимально прикрывающей и защищающей тело от попадания клещей, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды – в брюки. На голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку;

отправляясь в поход по лесным массивам, ходить по тропам и избегать высокой травы и кустарников;

необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей;

рекомендуются частые осмотры одежды, тела и вещей на предмет наличия клещей, также внимательно осмотреть себя после возвращения домой.

"В случае обнаружения присосавшего клеща в наиболее ранние сроки (не позднее 4-го дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в пункты серопрофилактики, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита", – рассказала Асель Калыкова.

Куда обращаться в случае укуса клеща

Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6, тел. 274- 84-43). Больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96, тел. 292-31- 01). Городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220, тел. 300-37-01). Городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 40, тел. 270-86-14). Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40, тел. 274-83-19).

Ранее сообщалось, что в Алматы активизировались клещи.