Более тысячи человек, из которых 619 детей, обратились за помощью после укусов клещей в Алматы

В Алматы с начала весны в медицинские организации с укусами клещей обратились 1275 пострадавших. Чтобы обезопасить горожан от клещевой инфекции, в мегаполисе проводится второй этап противоклещевой обработки, сообщает Zakon.kz.

Так, с 13 мая на территории городских парков и скверов, а также лесных массивов проводится второй тур противоклещевой обработки.

В целях ограничения численности клещей и профилактики клещевых инфекций была выполнена обработка на площади 794,340 га, а это 33,57% от общей площади 2366,56 га (по состоянию на 28 мая 2024 года).

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, противоклещевые обработки завершены в городских парках и скверах Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского и Жетысуского районов. Продолжается обработка в городских парках и скверах Бостандыкского, Медеуского районов, на территории ущелья Медеу.

Вместе с тем дезинсекционные обработки городских парков и скверов других районов, лесных массивов будут проводиться согласно графику с учетом погодных условий, то есть в сухую погоду без осадков.

"С начала сезона активности клещей по состоянию на 28 мая 2024 года в медицинские организации города с укусами обратились 1275 человек, что на уровне аналогичного периода 2023 года (1264 чел.). Удельный вес детей до 14 лет с укусами клещей составил 48,5% (619 детей). Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала 2024 года случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано". Заместитель руководителя ДСЭК города Алматы Асель Калыкова

Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля.

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Специалисты напомнили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща как можно раньше (не позднее 4-го дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в медицинские организации, где оказывают квалифицированную помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей осуществляется на базе следующих травматологических пунктов медицинских организаций города:

Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6). Больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96). Городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220). Городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 20). Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).

Известно, что соблюдение мер безопасности, раннее обращение за медицинской помощью в случае присасывания клеща, своевременная профилактика и лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.

Первый тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов в Алматы был проведен с 1 по 27 апреля текущего года.