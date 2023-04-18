Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский союз родителей: Пропаганда ЛГБТ маскируется под феминизм

Казахстанский союз родителей: Пропаганда ЛГБТ маскируется под феминизм Фото: Казахстанский союз родителей
Участники казахстанских феминистских движений маскируют под заботой о правах женщин попытки распространять пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Такое заявление сделали участники пресс-конференции в Алматы, организованной РОО "Казахстанский союз родителей", сообщает Zakon.kz.

Председатель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева отметила, что проходящие в Астане и Алматы митинги и шествия, феминистские организации пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

"Получив разрешение от акимата под предлогом защиты "прав женщин", "прав детей", под лозунгами "нет насилию в семье", участники феминистских движений фактически маскируют радужный флаг. Они собирают на митинги молодых людей, подростков и проводят запрещенную ЛГБТ-пропаганду", – заявила она.

Багилу Балтабаеву поддержали принявшие участие в брифинге такие представители интеллигенции, как Марат Токашбаев, Амир Мауленов, Айдос Оразай и др.

Марат Токашбаев, журналист, член Союза писателей, сообщил, что вопросом пропаганды ЛГБТ-сообщества он занимается уже более семи лет.

"Мы писали много статей и публиковали посты в социальных сетях, чтобы не допустить вредного влияния на молодое поколение. Среди людей, по данным ученых, природная аномалия, при которой у женщин преобладает мужской, у мужчин - женский гормоны, охватывает не более 4–5% общества. То есть, в остальных случаях вовлечение в гомосексуальные отношения – это фактически результат насилия", – подчеркнул Марат Токашбаев.

По мнению спикеров, глобальная политика ЛГБТ-сообщества – это переломить естественный ход истории, сократить или уничтожить человеческую популяцию.

"Только у мужчины и женщины может появиться новое поколение, а в действиях однополых пар нет ничего, кроме сиюминутного удовольствия. Это – против нашей религии, наших традиций", - заявили участники брифинга.

12 апреля депутат Мажилиса Ардак Назаров предложил запретить ЛГБТ-пропаганду в Казахстане. 

Читайте также

Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане 19 апреля

Фейк о пенсии в 300 тыс. тенге распространяют в Сети

В Алматы клещи укусили 100 детей

Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления