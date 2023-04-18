Казахстанский союз родителей: Пропаганда ЛГБТ маскируется под феминизм

Участники казахстанских феминистских движений маскируют под заботой о правах женщин попытки распространять пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Такое заявление сделали участники пресс-конференции в Алматы, организованной РОО "Казахстанский союз родителей", сообщает Zakon.kz.

Председатель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева отметила, что проходящие в Астане и Алматы митинги и шествия, феминистские организации пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.



"Получив разрешение от акимата под предлогом защиты "прав женщин", "прав детей", под лозунгами "нет насилию в семье", участники феминистских движений фактически маскируют радужный флаг. Они собирают на митинги молодых людей, подростков и проводят запрещенную ЛГБТ-пропаганду", – заявила она.

Багилу Балтабаеву поддержали принявшие участие в брифинге такие представители интеллигенции, как Марат Токашбаев, Амир Мауленов, Айдос Оразай и др.

Марат Токашбаев, журналист, член Союза писателей, сообщил, что вопросом пропаганды ЛГБТ-сообщества он занимается уже более семи лет.

"Мы писали много статей и публиковали посты в социальных сетях, чтобы не допустить вредного влияния на молодое поколение. Среди людей, по данным ученых, природная аномалия, при которой у женщин преобладает мужской, у мужчин - женский гормоны, охватывает не более 4–5% общества. То есть, в остальных случаях вовлечение в гомосексуальные отношения – это фактически результат насилия", – подчеркнул Марат Токашбаев.

По мнению спикеров, глобальная политика ЛГБТ-сообщества – это переломить естественный ход истории, сократить или уничтожить человеческую популяцию.

"Только у мужчины и женщины может появиться новое поколение, а в действиях однополых пар нет ничего, кроме сиюминутного удовольствия. Это – против нашей религии, наших традиций", - заявили участники брифинга.

12 апреля депутат Мажилиса Ардак Назаров предложил запретить ЛГБТ-пропаганду в Казахстане.

