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Карагандинец, которого столкнули с эскалатора, рассказал подробности инцидента

Карагандинец, которого столкнули с эскалатора, рассказал подробности инцидента Фото: скриншот видео
Буквально вчера в социальных сетях разлетелось видео, снятое в одном из карагандинских ТРЦ. На кадрах можно увидеть, как один мужчина столкнул другого с эскалатора, пнув сзади. Пострадавший рассказал об инциденте, сообщает Zakon.kz.

В беседе с ekaraganda.kz 25-летний карагандинец Ербол Мукашев (имя изменено по просьбе пострадавшего) пояснил, что 11 апреля заехал в ТРЦ, чтобы подстричься. Перед посещением парикмахерской он зашел в туалет. Там, по его словам, в одной из кабинок двое мужчин выясняли отношения – сначала просто разговаривали, потом, судя по звукам, начали драться.

Карагандинец не вмешивался в чужой конфликт, но на выходе из туалета увидел, как один из мужчин выбежал из кабинки и начал его преследовать.

"За мной выбежал этот мужчина. Я остановился... Он начал на меня нападать и у нас завязалась драка. Я смог сбить его с ног и повалить на пол. После этот парень сказал, что с кем-то меня перепутал. Я его отпустил, и мы разошлись в разные стороны. Я начал спускаться по эскалатору, а этот парень подбежал сзади и столкнул меня вниз. К счастью, я успел среагировать, побежал по эскалатору и уже потом упал лицом на пол", – рассказал Ербол Мукашев.

Он потерял сознание после удара об пол и не видел, как задержали неадекватного мужчину. У пострадавшего порвана губа и повреждены несколько зубов. Врачи наложили ему несколько швов. Кроме того, он получил ушибы.

"Губа зажила еще неполностью. Немного болела нижняя челюсть и поломаны зубы. Придется идти к стоматологу. Синяки по телу остались, потому что я упал с высоты и ударился об кафель... Сначала я, конечно, был в шоке, но сейчас отпустил ситуацию, все нормально уже. Этого мужчину задержали. Сейчас он лежит на 32-м квартале. Идет следствие. Заявление я написал, а там уже все будет по закону".Ербол Мукашев

В полиции ему сказали, что задержанный с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

"Самое главное, что все обошлось. Я жив, здоров и уже иду на поправку. Этого человека я не знаю, никогда его не видел. Как говорится, оказался не в то время, не в том месте".Ербол Мукашев

Как отметили в Департаменте полиции Карагандинской области, 31-летний мужчина был задержан, находится в психоневрологическом диспансере. Проводится расследование по статье "Хулиганство".

"Он в больнице не лежит, на амбулаторном лечении. Ушибы были", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

17 апреля 2023 года сообщалось, что карагандинец столкнул с эскалатора незнакомого мужчину. Инцидент произошел в одном из торговых домов города. 25-летний мужчина спускался по эскалатору, когда сзади подбежал незнакомец и с разбегу ударил ногой. Видео разлетелось в соцсетях.

Полицейские нашли хулигана – им оказался 31-летний мужчина, который в неадекватном состоянии помещен в психдиспансер. Ранее он состоял на учете в этом медучреждении. В ДП региона отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК.

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