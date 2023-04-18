"Челси" – "Реал Мадрид": смогут ли "синие" повторить подвиг прошлого сезона?

Самое интригующее противостояние четвертьфинала Лиги чемпионов продолжается 19 апреля на старом добром "Стэмфорд Бридж". В предыдущем сезоне "Челси" оказался в такой же ситуации с "Реал Мадридом" и сумел отыграться, но не прошел дальше. Повторится ли история, обсудим в статье.

"Челси"

"Челси" переживает очередной кризис. Команда находится на 11-м месте в Премьер-лиге и уже не надеется подняться до еврокубковой зоны. В этом есть и свои плюсы – можно полностью сосредоточиться на текущем сезоне Лиги чемпионов. Однако последние результаты заставляют сомневаться в успехе. После увольнения Поттера "аристократы" потерпели три поражения кряду, в том числе от "Реал Мадрида", и создали таким образом неожиданную интригу.

Напоминаем, в прошлом сезоне соперники встретились в четвертьфинале на тех же условиях. "Сливочные" забили два гола в первом матче, "аристократы" сенсационно отыгрались и перевели игру в овертайм, но не смогли устоять перед блестящей игрой Карима Бенземы. На этот раз задача усложняется в разы – команда находится не в лучшей форме ввиду последних событий. Лэмпарду нужно обуздать этот хаос, чтобы совершить настоящее чудо.

"Реал Мадрид"

"Реал Мадрид" провел неплохой сезон, но так и не смог вырваться на первое место в Ла Лиге. Догнать "Барселону" с отрывом в 11 очков за оставшиеся несколько туров практически невозможно, поэтому команда Анчелотти намерена реализовать свои амбиции в Лиге чемпионов. В ⅛ финала "сливочные" разгромили "Ливерпуль", забив шесть голов за два тура. С "Челси" проблем тоже не возникло, так что "Реал Мадрид" может чувствовать себя вполне уверенно, отправляясь на ответный матч.

Интересные факты:

"Челси" выиграл 8 из 10 последних домашних матчей в Лиге чемпионов.

"Реал Мадрид" забивал в 9 из 10 гостевых матчей Лиги чемпионов.

Статистика последних 7 личных встреч: 2 победы в пользу "Челси", 3 – в пользу "Реала" и одна ничья.

Коэффициенты от Parimatch:

"Челси" – 2.65, Ничья – 3.50, "Реал Мадрид" – 2.65