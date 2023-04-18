Касым-Жомарт Токаев принял своего бывшего пресс-секретаря

18 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Агентство "Хабар" Берика Уали, сообщает Zakon.kz.

Президент был проинформирован об исполнении ранее данных поручений, направленных на модернизацию деятельности агентства "Хабар" в соответствии с современными требованиями.



В частности, решены вопросы, касающиеся социальной поддержки сотрудников агентства, открыты корреспондентские пункты во вновь созданных областных центрах – городах Жезказгане и Конаеве.

Президенту также была представлена информация о планах по техническому обновлению, проектах информационной, общественно-политической и познавательной направленности, которые были запущены на каналах АО "Агентство "Хабар" в 2022-2023 годы.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую работу и отметил важную роль агентства в реализации государственной информационной политики.

Ранее глава государства принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, с которым обсудил строительство АЭС в Казахстане.