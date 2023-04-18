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Токаев обсудил с гендиректором МАГАТЭ строительство АЭС в Казахстане

Токаев обсудил с гендиректором МАГАТЭ строительство АЭС в Казахстане Фото: akorda.kz
18 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав гендиректора МАГАТЭ, отметил важность его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и агентством.

"Убежден, что Ваш визит своевременен с точки зрения продвижения в развитии наших взаимоотношений. Вы знаете, что для Казахстана работа с агентством имеет приоритетное значение. Мы очень заинтересованы и высоко ценим Вашу деятельность в качестве руководителя этой важнейшей структуры".Касым-Жомарт Токаев

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в нашей стране.

Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.

Токаев обсудил с гендиректором МАГАТЭ строительство АЭС в Казахстане

Фото: akorda.kz

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил роль Казахстана в качестве одного из лидеров и ответственного участника процесса ядерного разоружения и нераспространения.

"Мы многое делаем вместе в разных областях. Буду очень рад обменяться с Вами мнениями по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до Вашей будущей программы развития ядерной энергетики".Рафаэль Гросси
Токаев обсудил с гендиректором МАГАТЭ строительство АЭС в Казахстане

Фото: akorda.kz

Предварительной локацией для строительства АЭС в Казахстане выбрали Алматинскую область. 17 февраля 2023 года заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, будут ли переносить локацию из-за возможных землетрясений в регионе. А 12 апреля председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки рассказал, где Казахстан возьмет специалистов для строительства АЭС.

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Динара Халдарова
МАГАТЭ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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