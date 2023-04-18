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Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы

Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы Фото: Zakon.kz
18 апреля в микрорайоне Аккент Алматы произошло ДТП с участием трех машин, сообщает Zakon.kz.

По крайней левой полосе в восточном направлении двигалась ГАЗель, по крайней правой полосе двигался Mitsubishi Galant, в какой-то момент водителю Galant стало плохо.

Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы

Фото: Zakon.kz

Со слов очевидцев, у него случился приступ эпилепсии. Водитель потерял сознание, автомобиль потащило, и он столкнулся с ГАЗелью. От удара Galant оказался на капоте ГАЗели, после перевернулся и вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. ГАЗель также вылетела на полосу встречного движения и остановилась на разделительном островке. 

Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Camry. Также госпитализировали водителя Mitsubishi Galant. Водитель ГАЗели серьезных травм не получил.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются обстоятельства данного ДТП.

Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы

Фото: Zakon.kz

Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы

Фото: Zakon.kz

Ранее в Алматы автоледи потеряла сознание и совершила ДТП с опрокидыванием.  

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