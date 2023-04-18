Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы
По крайней левой полосе в восточном направлении двигалась ГАЗель, по крайней правой полосе двигался Mitsubishi Galant, в какой-то момент водителю Galant стало плохо.
Фото: Zakon.kz
Со слов очевидцев, у него случился приступ эпилепсии. Водитель потерял сознание, автомобиль потащило, и он столкнулся с ГАЗелью. От удара Galant оказался на капоте ГАЗели, после перевернулся и вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. ГАЗель также вылетела на полосу встречного движения и остановилась на разделительном островке.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал водитель Camry. Также госпитализировали водителя Mitsubishi Galant. Водитель ГАЗели серьезных травм не получил.
Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются обстоятельства данного ДТП.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее в Алматы автоледи потеряла сознание и совершила ДТП с опрокидыванием.