Стало плохо за рулем: водитель спровоцировал аварию в Алматы

18 апреля в микрорайоне Аккент Алматы произошло ДТП с участием трех машин, сообщает Zakon.kz.

По крайней левой полосе в восточном направлении двигалась ГАЗель, по крайней правой полосе двигался Mitsubishi Galant, в какой-то момент водителю Galant стало плохо.

Фото: Zakon.kz

Со слов очевидцев, у него случился приступ эпилепсии. Водитель потерял сознание, автомобиль потащило, и он столкнулся с ГАЗелью. От удара Galant оказался на капоте ГАЗели, после перевернулся и вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. ГАЗель также вылетела на полосу встречного движения и остановилась на разделительном островке.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Camry. Также госпитализировали водителя Mitsubishi Galant. Водитель ГАЗели серьезных травм не получил.



Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются обстоятельства данного ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее в Алматы автоледи потеряла сознание и совершила ДТП с опрокидыванием.