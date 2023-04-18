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Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД РФ

Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД РФ Фото: mid.ru
Послы США, Великобритании и Канады вызваны в Министерство иностранных дел РФ из-за вмешательства в дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили во вторник ТАСС в российском дипведомстве.

"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады", — говорится в сообщении министерства.

Внешнеполитическое ведомство должны посетить:

  • посол Британии Дебора Броннер;
  • посол США Линн Трейси;
  • посол Канады Элисон Леклер.

В МИД РФ подчеркнули, что представители дипмиссий допускают грубое вмешательство во внутренние дела России и ведут деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания послов Британии, США и Канады, которые сделаны после оглашения судебного приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе, являются вмешательством во внутренние дела России.

17 апреля Касым-Жомарт Токаев принял помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам.

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