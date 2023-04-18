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Токаев отметил важность модернизации энергетической инфраструктуры страны

Отметил важность модернизации энергетической инфраструктуры страны Фото: akorda.kz
Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны, мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ, а также о реализации крупных нефтегазовых проектов, передает Акорда.

Алмасадам Саткалиев доложил:

  • о мерах по насыщению внутреннего рынка газом и развитию газовой отрасли в целом;
  • о разработке в 2023 году плана энергоэффективности для стимулирования бережного потребления товарного газа в Казахстане;
  • о реализации проектов в секторе генерации, перспективах ликвидации дефицита электроэнергии, совершенствовании подходов к регулированию отрасли электроэнергетики и внедрении новой модели развития рынка.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшей модернизации энергетической инфраструктуры страны, а также своевременной реализации нефтяных и газовых проектов.

Ранее новый министр энергетики пообещал выучить казахский язык за полгода.

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