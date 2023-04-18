Больше 42 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Коммунальные службы Астаны продолжают работу в усиленном режиме после того, как столицу засыпало снегом. Всего из города вывезли 42 тыс. кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

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