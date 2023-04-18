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Больше 42 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

трактор, уборка снега Фото: пресс-служба акимата Астаны
Коммунальные службы Астаны продолжают работу в усиленном режиме после того, как столицу засыпало снегом. Всего из города вывезли 42 тыс. кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, ежедневно в снегоуборочных работах задействуют более 2 тыс. рабочих.

"В ночь с 17 на 18 апреля из города вывезли более 42 тыс. кубометров снега – это 2 894 рейса. С утра улицы и дороги от снега и наледи в столице очищают 2 239 дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники".Акимат Астаны

По данным РГП "Казгидромет", при месячной норме 22 мм только за последние три дня обильного снегопада в столице выпало 37,6 мм осадков. 

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