Свыше 27 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны

В столице продолжают бороться со снегопадами. Накануне, по данным акимата, из города вывезли 27 тысяч кубометров снега, сообщает Zakon.kz

В ночную смену более 200 дорожных рабочих с 649 единицами спецтехники очищали улицы и тротуары от снега и наледи.

Всего по информации властей с начала зимнего периода на снежные полигоны почти 462 тысячами рейсов вывезли 6,2 млн кубометров снега.

В акимате отметили, что уборка снега в городе ведется в круглосуточном режиме. В первую очередь убирают центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары. Автомобилистов также просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.

Ранее алматинцев также предупреждали о том, что город завалит снегом. Снег был, но не такой обильный и уже совсем скоро от него не останется и следа.