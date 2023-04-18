Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Алматинской области

В Алматинской области задержан мужчина, подозреваемый в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время он водворен в ИВС.

13 апреля в полицию Уйгурского района обратилась местная жительница, сообщившая об изнасиловании своей дочери. Данный факт зарегистрирован по признакам ст. 120 УК РК.

"В рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела". Пресс-служба ДП Алматинской области

В соответствии со ст. 201 УПК РК, а также в интересах следствия подробности не подлежат разглашению.

14 апреля в селе Саты Алматинской области покончил жизнь самоубийством юноша. Двумя днями ранее в том же селе его друга избили до смерти.