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Названа сумма состояния Геннадия Головкина

Названа сумма состояния Фото: Instagram/gggboxing
Оценено состояние знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает Zakon.kz.

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Также раскрыты суммы его доходов, передает Vesti.kz.

Исходя из данных интернет-ресурсов Wikipedia, Forbes и Bloomberg, состояние GGG можно оценить примерно в 35 млн долларов (15,7 млрд тенге).

Как пишет CAknowledge.com, ежемесячный доход Головкина составляет более 0,1 млн долларов (45 миллионов тенге), а годовой – более 3 млн долларов (1,3 млрд тенге). Это данные по состоянию на 2023 год.

В прошлом году состояние Головкина оценивалось в 32 млн долларов, в 2021-м – в 29 млн, в 2020-м – в 26 млн, в 2019-м – в 24 млн, а в 2018-м – в 23 млн долларов.

Свой последний поединок на ринге Головкин провел 18 сентября, когда уступил единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

После поражения в трилогии с "Канело" казахстанский боксер собирался продолжать карьеру в среднем весе, где у него были пояса по версиям WBA. Super и IBF. Но спустя время GGG отказался от всех титулов, так как обязательные защиты с кубинцем Эрисланди Ларой и бразильцем Эскивой Фалькао не заинтересовали телеканалы.

Недавно Головкин освободил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super. В то же время казахстанец владеет поясом IBO.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн отметил, что за последнее время рыночная стоимость Головкина стала ниже.

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