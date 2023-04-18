Женщина выпала из окна 5 этажа в Петропавловске

67-летняя женщина выпала из окна пятого этажа одного из домов Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть УП города 18 апреля, передает пресс-служба ДП города Петропавловска.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 105 УК РК ("Доведение до самоубийства").

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее в Главной военной прокуратуре озвучили причины самоубийств в армии.