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Житель Астаны угнал Subaru и погиб в ДТП

Житель Астаны угнал Subaru и погиб, попав в ДТП Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Угон автомобиля в столице привел к смерти самого угонщика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 апреля. Водитель автомобиля Subaru, следуя по проспекту Тлендиева, не справившись с рулевым управлением, столкнулся с большегрузом Howo, который следовал в попутном направлении, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате ДТП водитель Subaru от полученных травм скончался на месте происшествия.

Когда полицейские стали устанавливать кто владелец машины, выяснилось, что Subaru была угнана.

По данному факту начато досудебное расследование.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Ранее водитель, которому стало плохо за рулем, спровоцировал аварию в Алматы.

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