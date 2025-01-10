Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе – видео

В Департаменте полиции Астаны сегодня, 10 января 2025 года, рассказали о неудавшемся угоне автомобиля. Оказалось, злоумышленнику удалось угнать авто, но далеко он на нем не уехал, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в одну из ночей после новогодних праздников.

"Пока владелец машины отдыхал, 18-летний житель столицы решил воспользоваться ситуацией. Проходя мимо двора, он заметил автомобиль, двери которого оказались не заперты, проник внутрь и угнал его. Но, как оказалось, далеко уехать ему не удалось. Примерно через 400 м злоумышленник застрял в сугробе и не смог выбраться. Бросив транспорт, нарушитель скрылся". Пресс-служба ДП Астаны

Утром автовладелец обнаружил, что его машины нет на привычном месте, и обратился в полицию.

"Полицейские оперативно установили личность правонарушителя, действия которого были зафиксированы камерами видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Астаны

Департамент полиции Астаны напоминает автовладельцам о необходимости запирать свои автомобили, даже если вы отлучаетесь ненадолго.

Материал по теме Американец попытался угнать роботакси, но оказался в ловушке

Отметим, что это не первая попытка автоугона в Астане. К примеру, 4 января 2025 года стало известно, что столичные полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля марки Nissan Cefiro. Мужчина воспользовался тем, что владелец авто, который в новогодние праздники работал курьером, не закрыл на ключ свой транспорт и оставил его с запущенным двигателем.