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Общество

Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе – видео

Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе – видео, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 16:29 Фото: freepik
В Департаменте полиции Астаны сегодня, 10 января 2025 года, рассказали о неудавшемся угоне автомобиля. Оказалось, злоумышленнику удалось угнать авто, но далеко он на нем не уехал, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в одну из ночей после новогодних праздников.

"Пока владелец машины отдыхал, 18-летний житель столицы решил воспользоваться ситуацией. Проходя мимо двора, он заметил автомобиль, двери которого оказались не заперты, проник внутрь и угнал его. Но, как оказалось, далеко уехать ему не удалось. Примерно через 400 м злоумышленник застрял в сугробе и не смог выбраться. Бросив транспорт, нарушитель скрылся".Пресс-служба ДП Астаны

Утром автовладелец обнаружил, что его машины нет на привычном месте, и обратился в полицию.

"Полицейские оперативно установили личность правонарушителя, действия которого были зафиксированы камерами видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Астаны

Департамент полиции Астаны напоминает автовладельцам о необходимости запирать свои автомобили, даже если вы отлучаетесь ненадолго.

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Отметим, что это не первая попытка автоугона в Астане. К примеру, 4 января 2025 года стало известно, что столичные полицейские задержали пьяного угонщика автомобиля марки Nissan Cefiro. Мужчина воспользовался тем, что владелец авто, который в новогодние праздники работал курьером, не закрыл на ключ свой транспорт и оставил его с запущенным двигателем.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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