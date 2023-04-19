Асхат Оралов поблагодарил работника дома культуры, спасшего человека из пожара

Министр культуры и спорта Асхат Оралов выразил благодарность Александру Шинкаренко – работнику дома культуры в Павлодарской области, спасшего человека из пожара, сообщает Zakon.kz.

В сфере культуры Александр работает больше десяти лет.

Мужчина был на работе, когда заметил клубы дыма, после чего сразу выехал на место. Прибыв к горящему дому, он узнал от его хозяев, что внутри находится человек. Александр сразу же разбил окно и вытащил находившегося в задымленном помещении мужчину.

Подвиг жителя Павлодарской области не остался без внимания соотечественников. Александру вручили подарки и грамоту от имени Министра культуры и спорта Асхата Оралова, который поблагодарил героя.

"Александр Шинкаренко, проявив решительность и мужество, спас человека из огня, показав достойный пример своим соотечественникам. Именно такие граждане, готовые рисковать всем ради блага и жизней других людей, представляют для нашей страны особую ценность. Благодарю Александра за проявленный в непростой ситуации характер и самоотверженность. Рад, что в сфере культуры работают такие отважные герои", – отметил Асхат Оралов.

Вечером 29 марта в Экибастузе Павел Баранов вытащил из горящего дома женщину и ее девятимесячного ребенка.

