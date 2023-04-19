Жителя Кокшетау задержали за продажу несуществующих автомобилей

Житель Кокшетау размещал на сайте Kolesa.kz объявления о продаже машин по привлекательной цене, получал предоплату и исчезал, сообщает Zakon.kz.

Фейковыми объявлениями мужчина обманул граждан из нескольких регионов Казахстана, передает пресс-служба МВД РК.

На сегодняшний день установлена его причастность к трем фактам мошенничества.

Всего, с начала года в полицию Кокшетау поступило сразу несколько заявлений граждан, потерпевших от действий интернет-мошенников, разместивших фейковые объявления о продаже автомобилей.





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Так, по словам 33-летней жительницы Алматы, она решила приобрести автомобиль Hyundai Tucson, а после того, как связалась с автором объявления и договорилась о сделке купли-продажи, владелец попросил внести предоплату, чтобы убрать объявление с сайта. Женщина перевела 50 тысяч тенге на указанный счет, после чего "хозяин" авто перестал выходить на связь. Аналогичные заявления поступили от жителей Алматинской области и Караганды. По всем фактам полицейскими начаты досудебные расследования по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержан автор фейковых объявлений – 27-летний житель Кокшетау.

Во время задержания оперативниками обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны и 60 сим карт. При осмотре мобильных телефонов, полицейскими найден аккаунт, на котором было размещено фейковое объявление о продаже автомобиля, стоимостью 17 200 000 тенге.

Сейчас в отношении фигуранта проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются другие потерпевшие от мошеннических действий.

Ранее в WhatsApp появились сообщения с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамазан. В полиции подтвердили, что это мошенники.