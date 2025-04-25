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Происшествия

В Астане задержали продавца несуществующих стройматериалов

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 20:10 Фото: pixabay
41-летняя жительница Астаны создала фейковый аккаунт в Instagram, где размещала изображения различных видов обоев и предлагала купить их по привлекательной цене. Получив деньги, мошенница исчезала, не предоставив товар, сообщает Zakon.kz.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания. Выяснилось, что деньги, полученные от заказчиков, она использовала на личные нужды.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Также установлено, что в отношении данной гражданки ранее уже регистрировались уголовные дела аналогичного характера. Общий ущерб от ее действий составляет около 5 млн тенге", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новый способ втереться в доверие жертвы. Они сами прерывают звонок, а затем действуют в несколько этапов, чтобы создать максимально доверительный контакт и не оставить сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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