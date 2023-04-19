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В ООН выразили обеспокоенность в связи с информацией о прослушивании Гутерриша

В ООН выразили обеспокоенность в связи с информацией о прослушивании Гутерриша Фото: un.org
ООН официально выразила США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антoниу Гутерpиша, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление сделал его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генсека и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", — отметил он в ходе брифинга.

Дюжаррик подчеркнул, что эти действия не соответствуют обязательствам США, которые были закреплены в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.

США прослушивали генсека ООН Антониу Гутерреша, выяснив, что тот остался недоволен организацией визита в Киев 8 марта. Об этом заявила газета The Washington Post, ссылаясь на утечки секретных документов Пентагона.

Как отмечает издание, в секретных документах также говорится, что Гутерреш был "не рад" возможности поехать в столицу Украины. По мнению неназванного дипломата ООН, генсек находился в дороге уже несколько недель и не обрадовался еще одному длительному перелету.

17 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

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