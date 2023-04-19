В ООН выразили обеспокоенность в связи с информацией о прослушивании Гутерриша
Такое заявление сделал его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генсека и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", — отметил он в ходе брифинга.
Дюжаррик подчеркнул, что эти действия не соответствуют обязательствам США, которые были закреплены в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.
США прослушивали генсека ООН Антониу Гутерреша, выяснив, что тот остался недоволен организацией визита в Киев 8 марта. Об этом заявила газета The Washington Post, ссылаясь на утечки секретных документов Пентагона.
Как отмечает издание, в секретных документах также говорится, что Гутерреш был "не рад" возможности поехать в столицу Украины. По мнению неназванного дипломата ООН, генсек находился в дороге уже несколько недель и не обрадовался еще одному длительному перелету.
17 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.