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Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека

Токаев встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Фото: akorda.kz
17 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Фолькера Тюрка, Касым-Жомарт Токаев отметил значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека.

Как сказал президент, Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека.

Токаев встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах. Как заявил глава государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.

Токаев встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека

Фото: akorda.kz

Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни.

"Я следил за происходящими в вашей стране событиями в течение последнего года. С нашей точки зрения очень важно, что защита прав граждан является неотъемлемой частью реформ, потому что речь идет о будущем страны. Полагаем, что будущее каждой страны должно основываться на тех фундаментальных принципах, на которые опираются ООН и весь мир. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Мы действительно хотим рассматривать этот юбилей как возможность для преодоления разногласий, сложившихся в мире".Фолькер Тюрк

В Астану 17 марта 2023 года прибыл Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк. С ним встретился уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев, который после рассказал, может ли в нашей стране появиться закон об иноагентах.

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Кроме того, Артур Ластаев назвал поводы, по которым казахстанцы обращаются в офис Национального центра по правам человека, а также рассказал, что отправлял рекомендации в Генеральную прокуратуру Казахстана, связанные с презумпцией невиновности.

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