В Нью-Йорке на Манхэттене рухнула парковка: трое пострадали, под завалами могут быть еще люди

По данным пожарной службы Нью-Йорка, в результате обрушения крытой парковки пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz

Как пишет NBC New York со ссылкой на официальных лиц, в результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться ещё люди.

Обрушение здания произошло на Энн-стрит, 57, между улицами Нассау и Уильям-стрит, передает британский таблоид. На кадрах с места происшествия можно заметить, что один этаж гаража обрушился на другой.

ТАСС сообщает, что уже шесть человек доставлены в больницы после обрушения здания.

Как минимум один человек погиб, сообщил мэр города Эрик Адамс на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные телеканалы.

Как сообщали ранее в Марселе в ночь на воскресенье, 9 апреля, произошло обрушение четырехэтажного жилого дома. В результате пострадали пять человек. На следующий день под завалами были обнаружены двое погибших. Более 200 человек были эвакуированы с места происшествия.