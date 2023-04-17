По факту взрыва в Жанаозене возбуждено уголовное дело

На месте взрыва в Жанаозене работает межведомственная комиссия, по факту взрыва возбуждено уголовное дело. В данный момент все люди из-под завалов извлечены, сообщает Zakon.kz.

Из-под завалов на месте взрыва в Жанаозене извлекли всех пострадавших. Об этом сообщил глава региона Нурлан Ногаев.

"17 апреля в 04:05 в Жанаозене в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме, в квартире второго подъезда произошел взрыв, предположительно газовой смеси, без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м. Погибли 4 человека", – сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

По состоянию на 10:45 за медицинской помощью обратились 13 человек, в т.ч. 8 детей: из них госпитализированы 6 человек, 7 человек отпущены. При взрыве предварительно пострадали три квартиры. После взрыва от подачи газоснабжения дом отключен. Проводится разбор завалов. Причина и обстоятельства устанавливаются.





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Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей.

На месте работает межведомственная комиссия, по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

"Уголовное дело возбуждено по статье 292 часть 3 УК РК. (Нарушение требований пожарной безопасности)", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Все госпитализированные получают лечение в отделении травматологии, а находящиеся в тяжелом состоянии – в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, один пациент транспортирован в областную больницу на скорой МедАвиации.

"Я выражаю соболезнование семьям погибших. Пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое жилье. Я благодарю волонтеров и неравнодушных жителей города, оказавших помощь аварийным службам. В данный момент все люди из-под завалов извлечены", – сообщил Нурлан Ногаев.

Разбор завалов продолжается.

Около пяти утра 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв в многоквартирном доме. Корреспондент Zakon.kz узнал о состоянии пострадавших при взрыве в Жанаозене.