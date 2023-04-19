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Джо Байден отчитался о своих доходах

Джо Байден отчитался о своих доходах Фото: Twitter.com/POTUS/
Озвучен годовой доход президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, сообщает Zakon.kz.

В совместной налоговой декларации за 2022 год, которая опубликована на сайте Белого дома, говорится о доходах в 579,5 тысячи долларов.

Ранее мы писали, что Джо Байден поручил провести оценку ущерба, нанесенного утечкой данных. Байден также поручил высокопоставленным сотрудникам американской администрации связаться с лидерами стран-союзников и партнеров, чтобы "заверить их в нашей приверженности защите разведданных".

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