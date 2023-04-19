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В Карагандинской области закрыли трассу из-за непогоды

снег, ДЧС, предупреждение Фото: Zakon.kz
На участке автодороги Екатеринбург – Алматы ограничили движение для транспорта из-за ветра и снега 19 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", ограничение касается всех видов транспорта. 

"В Карагандинской области из-за ухудшения погодных условий в виде бокового ветра и мокрого снега введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург – Алматы км 1505-1610, участок поселок Жумабек – поселок Аксу-Аюлы", – говорится в сообщении.

О неблагоприятных метеоусловиях заявили синоптики. В Карагандинской области 19 апреля ожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге области – туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Караганде – низовая метель, гололед.

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