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Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 18:17 Фото: Zakon.kz
Из-за неблагоприятных погодных условий 9 ноября с 19:00 вводится ограничение движения для всех видов транспорта на нескольких участках республиканских автодорог в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

Костанайская область:

  • Автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области).Автодорога "Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы", км 555-729 (от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области).
  • Автодорога Жезказган – Петропавловск, км 252-377 (от границы Улытауской области до границы Акмолинской области).

Северо-Казахстанская область:

  • Автодорога Кокшетау — Рузаевка, км 61-196 (от границы Акмолинской области до села Рузаевка).
  • Автодорога "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра", км 0-24.
  • Автодорога Жезказган – Петропавловск, км 595-706 (от границы Акмолинской области до села Новоишимское).
  • Автодорога Екатеринбург — Алматы, км 729-856 (от границы Акмолинской области до границы Костанайской области).

Ориентировочное время открытия дорог — 10 ноября 2024 года в 09:00.

Ранее сообщалось, что республиканскую трассу из Астаны в Щучинск закроют из-за непогоды

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