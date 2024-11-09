Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана

Фото: Zakon.kz

Из-за неблагоприятных погодных условий 9 ноября с 19:00 вводится ограничение движения для всех видов транспорта на нескольких участках республиканских автодорог в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

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