Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана
Фото: Zakon.kz
Из-за неблагоприятных погодных условий 9 ноября с 19:00 вводится ограничение движения для всех видов транспорта на нескольких участках республиканских автодорог в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.
Костанайская область:
- Автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области).Автодорога "Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы", км 555-729 (от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области).
- Автодорога Жезказган – Петропавловск, км 252-377 (от границы Улытауской области до границы Акмолинской области).
Северо-Казахстанская область:
- Автодорога Кокшетау — Рузаевка, км 61-196 (от границы Акмолинской области до села Рузаевка).
- Автодорога "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра", км 0-24.
- Автодорога Жезказган – Петропавловск, км 595-706 (от границы Акмолинской области до села Новоишимское).
- Автодорога Екатеринбург — Алматы, км 729-856 (от границы Акмолинской области до границы Костанайской области).
Ориентировочное время открытия дорог — 10 ноября 2024 года в 09:00.
Ранее сообщалось, что республиканскую трассу из Астаны в Щучинск закроют из-за непогоды.
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