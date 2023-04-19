В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что таксист требует за поездку с иностранца 40 тыс. тенге. Он привез его в Наурызбайский район Алматы, сообщает Zakon.kz.
Таксист утверждает, что он оплатил в аэропорту 5 тысяч тенге.
В комментарии к видео указано, что 19 апреля в 6:30 гражданина Индии привезли в гостевой дом из аэропорта, и таксист потребовал с него 40 тысяч тенге.
Сотрудники гостевого дома сравнили цены в приложении заказа такси. Там оказалось, что цена поездки по такому же адресу из аэропорта бизнес-классом составляет 6 тысяч тенге.
В ДП на транспорте сообщили, что гражданин Индии к ним не обращался.
Ранее таксист довез иностранку из аэропорта в гостиницу за 45 тыс. тенге в Алматы.
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