В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что таксист требует за поездку с иностранца 40 тыс. тенге. Он привез его в Наурызбайский район Алматы, сообщает Zakon.kz.

Таксист утверждает, что он оплатил в аэропорту 5 тысяч тенге.

В комментарии к видео указано, что 19 апреля в 6:30 гражданина Индии привезли в гостевой дом из аэропорта, и таксист потребовал с него 40 тысяч тенге.

Сотрудники гостевого дома сравнили цены в приложении заказа такси. Там оказалось, что цена поездки по такому же адресу из аэропорта бизнес-классом составляет 6 тысяч тенге.

В ДП на транспорте сообщили, что гражданин Индии к ним не обращался.

Ранее таксист довез иностранку из аэропорта в гостиницу за 45 тыс. тенге в Алматы.



