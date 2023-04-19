Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
На образовательном кубинском телеканале Canal Clave впервые вышла программа, полностью посвященная Димашу Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.
В премьерном выпуске музыкальной программы Sueno Bonito рассказывалось о жизни казахстанского исполнителя и его творческом пути, говорится в публикации Dimashnews.
В мае 2020 года казахстанский певец впервые упомянули в кубинской программе De La Gran Escena национального телеканала Cubavisión с песней Adagio.
12 марта песня Димаша на казахском языке впервые прозвучала на радио в США.
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