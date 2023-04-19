Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы

На образовательном кубинском телеканале Canal Clave впервые вышла программа, полностью посвященная Димашу Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.

В премьерном выпуске музыкальной программы Sueno Bonito рассказывалось о жизни казахстанского исполнителя и его творческом пути, говорится в публикации Dimashnews.

В мае 2020 года казахстанский певец впервые упомянули в кубинской программе De La Gran Escena национального телеканала Cubavisión с песней Adagio.

12 марта песня Димаша на казахском языке впервые прозвучала на радио в США.





