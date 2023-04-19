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Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы

певец, творчество Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
На образовательном кубинском телеканале Canal Clave впервые вышла программа, полностью посвященная Димашу Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.

В премьерном выпуске музыкальной программы Sueno Bonito рассказывалось о жизни казахстанского исполнителя и его творческом пути, говорится в публикации Dimashnews

В мае 2020 года казахстанский певец впервые упомянули в кубинской программе De La Gran Escena  национального телеканала Cubavisión с песней Adagio.

12 марта песня Димаша на казахском языке впервые прозвучала на радио в США. 


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