Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 18,1%

В Казахстане отмечается замедление темпов роста инфляции за счет реализации совместных мер правительства и Национального банка, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, что стабилизация цен является одной из важнейших задач правительства и местных исполнительных органов. В этой связи совместно с Нацбанком реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

В результате по итогам марта годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1%.

Как отметил Смаилов, за последние четыре недели по социально-значимым продуктам питания инфляция не зарегистрирована.

"В текущем году перед нами стоит задача снизить инфляцию в два раза", – сказал Алихан Смаилов.

В республике реализуется программа повышения доходов населения. В рамках этих мероприятий увеличена заработная плата более 3 млн человек.





"Все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В частности, в этом году повышены социальные выплаты 4,4 млн человек, на эти цели выделено 4,6 трлн тенге". Алихан Смаилов

За счет реализации национальных проектов, открытия новых производств, развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест в этом году будет трудоустроено порядка 1 млн человек.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, что рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%.