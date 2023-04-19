Наши города выглядят плохо – Токаев

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что города Казахстана выглядят неважно и плохо: детские площадки не оборудованы, дома ветшают, сообщает Zakon.kz.

Президент поручил обратить самое серьезное внимание на благоустройство городов и столицы.

"Детские площадки не оборудованы, дома ветшают. Вот мы бываем за границей, есть города, особенно в Восточной Европе, на Балканах, при гораздо меньших бюджетах они выглядят очень прилично, везде чисто. По всей видимости, это работа муниципальных властей, с другой стороны, и отношение самих горожан. Чего у нас нет в достаточной мере. Мы все сталкиваемся с проблемой того, как горожане абсолютно небрежно, безалаберно относятся к своим улицам, домам и прочее. Это, конечно же, работает на ухудшение имиджа и репутации нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Такая ситуация, по его словам, наблюдается и в столице. Ее высокому статусу должен соответствовать не только центр города, но и окраины.

"Вы все понимаете, что пока, будь это столица или другие города, областные или ниже статусом, выглядят очень плохо. Это надо признать. Здесь присутствуют акимы всех уровней, представители маслихатов – обратите внимание. Это, кстати говоря, происходит и в столице. Неоднократно говорил, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и его окраины. Недавно показали сюжет – детская площадка в Семее – опасно просто ею пользоваться. Акимы должны пешком ходить по своим городам, населенным пунктам. Это касается и столицы". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 19 апреля 2023 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов

