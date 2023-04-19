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Аким Астаны рассказал, как будут решать проблему дефицита воды в городе

Аким Астаны рассказал, как будет решаться вопрос с водой в столице Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как будет решаться вопрос с водой в столице, сообщает Zakon.kz.

Как он отметил, идет строительство третьей насосно-фильтровальной станции для подачи дополнительных 105 тыс. куб. м воды в сутки. Этот проект будет завершен в июле текущего года.

"Для дальнейшей стабилизации водоснабжения приступим к реализации проектов по строительству водовода от Нуринского месторождения подземных вод, расширению насосной станции Тельмана, а также проектированию четвертой насосно-фильтровальной станции с точкой забора воды от канала им. Сатпаева", –  сказал Женис Касымбек на совещании по вопросам развития страны с участием президента. 

Аким Астаны также рассказал, что до конца года будет принят генплан развития столицы до 2035 года. Акцент будет сделан на создании комфортной среды для жителей. 

По его словам, до конца года совместно с бизнесом планируется открыть до 60 тысяч новых рабочих мест в Астане. В основном рабочие места будут созданы в сфере МСБ.

Как отметил аким, самый главный вопрос – стабилизация цен на продукты питания. Власти города проводят работы по стабилизации цен. На сегодня ситуация стабилизировалась.

В марте в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о снижении подачи питьевой воды в Астане. В ГКП "Астана су арнасы" объяснили, что вынуждены принимать меры по регулированию давления воды из-за дефицита проектных мощностей, который в свою очередь вызван ростом численности населения города и интенсивной застройкой.

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