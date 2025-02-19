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Общество

Аким Астаны рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 17:14 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек 19 февраля 2025 года на встрече с жителями района "Есиль" рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что работа по разгрузке улиц идет ежедневно. В городе строят новые дороги и мосты.

"Год назад мы запустили мост по улице Тауельсиздик в новую часть города. Проектируются еще два моста. Следующий мост будет выходить на новый вокзал с обратной стороны. Плюс проектируется еще мост в сторону шоссе Коргалжын", – сказал Женис Касымбек.

Он отметил, что в этом году на шести основных улицах, где есть пробки, будут проведены дополнительные работы на перекрестках. Также для улучшения работы общественного транспорта городу дополнительно передадут 400 автобусов.

"Единственный вариант во всем мире, во всех крупных городах – максимально загружать общественный транспорт и минимизировать частный транспорт. Других вариантов в мире нет", – заключил Женис Касымбек.

Какие перекрестки наиболее загружены в Астане, можно узнать здесь.

Бауыржан Муканов
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