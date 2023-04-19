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Токаев: Модель простого экспорта сырья уже не работает

Казахстан производство локализация Фото: Aqorda
Актуальным остается вопрос локализации отечественных предприятий, есть также факты подмены понятий за счет ложной локализации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля на совещании по социально-экономическому развитию страны, сообщает Zakon.kz.

Важнейшим приоритетом, по мнению президента, является наращивание собственного производства. Больше года назад по поручению Касым-Жомарта Токаева был принят Закон "О промышленной политике", который создал условия для развития обрабатывающего сектора. Одной из его главных новелл было требование по обеспечению отечественных предприятий доступным сырьем.

"Однако основной объем производимого металла по-прежнему уходит на экспорт, а это недополученная добавленная стоимость внутри страны. Правительство прорабатывает дополнительные нормативно-правовые механизмы, которые необходимо ввести в первой половине этого года. Модель простого экспорта сырья уже не работает. Требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. Это задача нового порядка".Касым-Жомарт Токаев

Актуальным остается вопрос локализации отечественных предприятий. Уровень локализации, как отметил Токаев, следует неуклонно повышать, идти от простого к сложному.

"Такие примеры уже имеются, но есть также факты подмены понятий за счет ложной локализации. Это ведет к субсидированию импорта, что нежелательно. Нам нужна подлинная индустриализация".Касым-Жомарт Токаев

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

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