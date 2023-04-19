Президент предложил прокурорам сопровождать инвестпроекты

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает необходимым за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

По мнению главы государства, это позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение.

"Такая мера должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей", – сказал глава государства.

Все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране, считает Касым-Жомарт Токаев.

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

