Токаев назвал провальной работу по обеспечению теплом в стране

На совещании по социально-экономическому развитию страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что недовольство граждан этой зимой вызвала неудовлетворительная, по сути, провальная работа по обеспечению теплом, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что предстоит кардинально перестроить работу по дальнейшему развитию инфраструктуры, в первую очередь, коммунальной.

"Недовольство граждан этой зимой вызвала неудовлетворительная, по сути, провальная работа по обеспечению теплом. Более половины ТЭЦ находятся в зоне риска, уровень износа в некоторых городах превысил 80%. Средний износ тепловых сетей по стране составил около 54%. А в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель – от 75 до 92%. В целях модернизации коммунальной сферы я поручал обеспечить переход на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции". Касым-Жомарт Токаев

В текущей ситуации правительству придется решить "законсервированные" годами проблемы. Но другого пути, по мнению президента, нет.

"Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах". Касым-Жомарт Токаев

Он привел в пример, что в прошлом году перекрестное субсидирование цен и тарифов только за счет Фонда "Самрук-Казына" превысило 1 триллион тенге.

"Это очевидное искажение принципов рыночной экономики. Вместе с тем переход от перекрестного субсидирования цен и тарифов должен быть осуществлен плавно. Нужно, прежде всего, учитывать уровень доходов конкретных групп потребителей". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 19 апреля 2023 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

