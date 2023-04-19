Не сокращать, а перераспределять социальные выплаты поручил Токаев
Фото: Zakon.kz
Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан. Об этом заявил президент на совещании по социально-экономическому развитию страны, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что в рамках эффективного развития человеческого капитала государственная социальная поддержка должна стать точечной и адресной.
"Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан. Государство будет помогать тем, кто без этого не может обойтись. Основой всего должна стать упреждающая социальная политика, направленная в большей мере не на выплату поддерживающих пособий, а на создание продуктивных рабочих мест. Это позволит обеспечить реализацию принципа "всеобщей занятости".Касым-Жомарт Токаев
19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов.
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